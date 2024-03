LIGA 1, ETAPA 29. Program, rezultate LIVE și clasament ACTUALIZAT Etapa dupa etapa in Superliga, fara nicio zi de pauza. Runda cu numarul 29 a inceput vineri, de marțișor și urmeaza sa se incheie luni, 4 martie. Intervine oare epuizarea in randul jucatorilor din Liga 1? Vineri 01.03 Ora 20:00: Poli Iași – Dinamo 0-0 Sambata 02.03 Ora 14:00: UTA Arad – U Craiova 1948 […] The post LIGA 1, ETAPA 29. Program, rezultate LIVE și clasament ACTUALIZAT first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

