LIGA 1, ETAPA 28. Program, rezultate LIVE și clasament ACTUALIZAT Doar o zi au avut pauza echipele din Superliga intre etape. S-a reluat campionatul marți, 27 februarie. Runda cu numarul 28 se va incheia joi 29 februarie. Marți 27.02 Ora 16:15: U Craiova 1948 – Poli Iași 1-1 Ora 18:30: Dinamo – Hermannstadt 1-0 Ora 21:00: Oțelul – CFR Cluj 2-2 Miercuri 28.02 Ora 18:30: […]

