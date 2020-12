Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Guran, ales lider al senatorilor PNL, fost consilier al lui Ludovic Orban in mandatul de premier, a anunțat, in premiera, ca miniștrii din echipa lui Florin Cițu vor fi desemnați de... Klaus Iohannis. ”Președintele va stabili ce miniștri sunt nominalizați și ce miniștri vor fi trimiși…

- Azi, consultari la Cotroceni privind formarea noului Guvern. PSD nu merge! Este vorba despre o decizie de ultim moment, la propunerea președintelui formațiunii, Marcel Ciolacu, ca Partidul Social Democrat sa nu se prezinte astazi la consultarile care au fost convocate de șeful statului la Palatul Cotroceni.…

- Ludovic Orban a a declarat ca a avut o discuție pe holurile Parlamentului cu George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) privind grabirea calendarului de investire a noului guvern. “Noi am solicitat lucrul asta privind investirea guvernului. Am avut de-a lungul timpului colaborare,…

- Jurnaliștii de la Recorder demonstreaza, in cadrul unei investigații, ca ministrul sanatații, șeful Guvernului și președintele Romaniei au fost inștiințați inca din luna aprilie despre situația delicata in care se afla Unifarm. Jurnaliștii au intrat in posesia inventarului Unifarm, care arata ca in…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca nu a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis sau cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o eventuala a propunere a sa pentru mandatul de prim-ministru al noului Guvern. El a subliniat ca seful statului nu i-a propus acest lucru. “Nu comentam…

- Garanțiile oferite cu un optimism debordant de președintele Klaus Iohannis in privința evoluției epidemiologice pana la sfarștiul anului sunt contrazise de date oficiale ale unor organisme internaționale de specialitate. Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu intenționeaza sa introduca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- Președintele USR, Dan Barna, ii da o replica taioasa lui Klaus Iohannis, la afirmația acestuia potrivit careia PSD trebuie sa-și inceteze existența. Klaus Iohannis a declarat, luni seara, intr-un discurs despre alegerile locale, ca romanii au votat partidele de dreapta, reprezentate de PNL și USR-PLUS,…