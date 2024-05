Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Andone (49 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat deznodamantul din play-out. Invinsa la Galați, 0-2 cu Oțelul, echipa lui va juca la baraj cu CS Mioveni pentru menținerea in Superliga. Cu o victorie astazi, la Galați, FC Botoșani s-ar fi salvat direct de la retrogradare. Nu s-a intamplat,…

- Fundașul celor de la Botoșani, Romario Benzar, a reacționat dur dupa ce Comisia de Recurs din cadrul FRF a dat verdictul in cazul lui Hakim Abdallah (26 de ani), cel care fusese inițial suspendat pentru 6 etape dupa ce l-a lovit pe acesta, in meciul din play-out cu Botoșani. Dinamo a facut apel, iar…

- Dinamo primește și vești bune in aceasta perioada. Comisia de Recurs din cadrul FRF a dat verdictul in cazul lui Hakim Abdallah (26 de ani), cel care fusese inițial suspendat pentru 6 etape dupa ce l-a lovit pe Romario Benzar, in meciul din play-out cu Botoșani. Dinamo a facut apel, iar Comisia de Recurs…

- Cristi Borcea, 54 de ani, a reacționat dupa decizia de azi a Comisiei de Recurs a LPF, prin care se mențin cele 4 etape de suspendare, ce nu permite clubului Dinamo sa organizeze meciuri cu spectatori: „Șefii clubului sa doarma la Saftica de acum incolo, sa scoata pentru jucatori!” Dinamo a fost lovita,…

- ARAD. Azi, la sediul LPF, s-a reunit Comisia de Recurs, dupa ce a ramas in pronunțare, inca de saptamana trecuta. Sigur, pentru a anunța ce se intampla cu apelurile celor de la UTA și Dinamo, cu privire al sancțiunile Comisiei de Disciplina, care a inchis stadioanele timp de patru etape și a dat doua…

- Imediat dupa fluierul final din Oțelul - Dinamo 1-0, jucatorii echipei bucureștene au fost „convocați” de galerie și apostrofați de ultrași! Dinamo avea nevoie de victorie la Galați pentru a respira. Nu s-a intamplat, „cainii” au aratat foarte rau și au pierdut, 0-1, gol inscris in ultimul minut al…

- Otelul - Dinamo, meci contand pentru etapa a 3-a a play-out-ului din campionatul Romaniei, este programat, luni, 8 aprilie, de la ora 20:30, la Galati, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Farul și Oțelul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 27 din Superliga. Gica Hagi a aparut dezamagit in fața jurnaliștilor și a transmis ca in acest moment nu ințelege ce se intampla cu formația lui. Farul a pierdut al doilea meci consecutiv pe teren propriu, ambele in fața unor nou-promovate, Dinamo…