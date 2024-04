Stiri pe aceeasi tema

- Farul și Oțelul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 27 din Superliga. Gica Hagi a aparut dezamagit in fața jurnaliștilor și a transmis ca in acest moment nu ințelege ce se intampla cu formația lui. Farul a pierdut al doilea meci consecutiv pe teren propriu, ambele in fața unor nou-promovate, Dinamo…

- Zeljko Kopic, antrenorul croat al lui Dinamo, a susținut azi o conferința de presa inaintea meciului cu CFR Cluj. CFR Cluj - Dinamo se joaca vineri, de la 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport. Dupa 2-0 cu Farul și 3-1 cu Oțelul, tehnicianul „cainilor”…

- Dinamo primește o veste foarte buna inainte de meciul cu CFR Cluj, programat vineri. CFR Cluj – Dinamo se joaca pe 23 februarie. Va fi liveTEXT și liveAUDIO pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Formația lui Zeljko Kopic a termiant meciul cu Oțelul cu trei jucatori accidentați:…

- Ovidiu Burca, fostul antrenor de la Dinamo, a declarat ca atacantul Catalin Țira (29 de ani) e cel mai talentat jucator alaturi de care a lucrat. Cei doi au colaborat la Dinamo, iar Burca a insistat in vara ca atacantul sa ramana la echipa. Țira a plecat in cele din urma in aceasta iarna de la echipa…

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a vorbit despre situația de la Dinamo, club care a reușit doua victorii impresionante, 2-0 cu Farul și 3-1 cu Oțelul. Plecand de la o declarație furibunda a lui Mihai Bordeianu, mijlocașul lui Poli Iași, care a spus ca „Toți o vor pe Dinamo in Liga 1 și…

- Dinamo s-a impus in deplasarea cu Farul, scor 2-0. Zeljko Kopic, antrenorul „cainilor”, a remarcat mai multe aspecte pozitive in joc. Zeljko Kopic, dupa Farul - Dinamo „Victoria este meritata de doua grupuri. De jucatori și de cel al suporterilor. Energia pe care ne-au dat-o a contat mult! Sunt foarte…

- Petrolul a anunțat imprumutul lui Christian Irobiso (30 de ani), atacantul lui Al Ula. El revine la Ploiești dupa jumatate de an, așa cum a anunțat GSP in premiera. Atacantul nigerian va juca pana in vara la Petrolul, apoi ar trebui sa se intoarca la formația din liga a treia din Arabia Saudita. ...

- Darko Velkovski (28 de ani), primul jucator transferat de Dinamo in aceasta iarna, are incredere ca echipa antrenata de va Zeljko Kopic se va salva de la retorgradare in acest sezon. Fundașul central care a batut palma cu Dinamo din postura de jucator liber de contract spera sa ramana in Ștefan cel…