- Ministrii apararii francez si german au semnat vineri la Paris un proiect comun de armament in valoare de mai multe miliarde de euro, ce include dezvoltarea unui tanc de lupta de viitoare generatie, relateaza dpa, relateaza Agerpres.

- Premierul slovac Robert Fico a spus ca refuza sa implementeze in tara sa noul sistem pentru migratie al Uniunii Europene, potrivit Reuters. „Spunem fara echivoc ca nu se poate ordona unei tari sa accepte - in cazul Slovaciei - pina la 300 de migranti despre care nu stii nimic, sau sa platesti 20.000…

- Romania va adopta o reforma care sa conduca la un sistem sustenabil de deduceri la venituri, exact cum este in tarile dezvoltate, a declarat luni prim-ministrul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat despre un proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii care prevede scaderea…

- Mai mulți șoferi au fost prinși circuland beți sau sub influența stupefiantelor in noaptea de sambata. Polițiștii au legitimat peste 500 de persoane folosind noul sistem de verificare a documentelor de identitate eDAC. ,,Incepand cu data de 31 martie a.c., ora 00.00, in contextul aderarii Romaniei la…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunța, intr-o postare facuta pe Facebook, ca in ultimul an a adus in sistem 740 de noi judecatori și procurori și sa atenueze astfel lipsa de resurse umane de la aproximativ 24%, la 9%. „O justiție de calitate, pentru oameni și despre oameni, nu se poate…

- Ieri, 10 martie 2024, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au fost…

- Comandatul Garzii de Coasta Constanta, Alexandru Oae, a prezentat principalele activitati desfasurate de catre institutie. Garda de Coasta a dispus toate masurile aflate in competenta pentru reducerea timpilor de asteptare si asigurarea unui control eficient si operativ. Anul trecut, activitatea desfasurata…

- Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a anunțat luni, 19 februarie 2024, pe contul sau de Facebook, ca a descoperit un sistem de localizare GPS montat pe mașina sa. Prefectul spune ca a depus deja plangere la Poliție.