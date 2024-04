Stiri pe aceeasi tema

- ”Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca traficul feroviar se desfasoara cu dificultate pe intervalul Ploiesti Vest – Valea Larga, din cauza unui scurt circuit produs de un cablu electric extern, cazut pe liniile de contact din statia Ploiesti Vest. Personalul de specialitate al Regionalei…

- ”Atazi, 29.03.2024, in jurul orei 11:12, intr-un tren de metrou aflat in statia Constantin Brancusi, cu sensul de mers spre statia Raul Doamnei, a fost raportata o urgenta medicala - unei persoane i s-a facut rau, motiv pentru care a fost solicitat ajutorul SMURD”, anunta MetrorexTrenul este stationat…

- ANAF avertizeaza! S-au trimis mesaje false in numele agenției, prin care sunt solicitate informații privind facturile emise prin sistemul e-Factura, potrivit unui comunicat de presa. „Reiteram avertizarea privind campaniile de mesaje false transmise in numele ANAF, prin care contribuabililor le sunt…

- Accidentul produs in seara zilei de 27 februarie in statia de metrou Timpuri Noi a avut loc in contextul in care un tren care nu a fost implicat in coliziune s-a defectat, in statia Dristor 1, iar pentru a-i face loc spre depou, o alta ganitura, cu pasageri, a fost dirijata pe o linie de sosire.„Cand…

- „Nu exista un raport preliminar, exista numai un proces verbal preliminar, care contine datele constatate initial la fata locului, deci care cuprinde toate lucrurile care s-au intamplat”, a declarat miercuri, pentru News.ro, directorul AGIFER, Laurentiu Dumitru. Potrivit directorului AGIFER, primele…

- Accidentul produs marți seara la stația de metrou Timpuri Noi nu este singular, ci au mai avut loc doua incidente in luna februarie. In prezent, mecanici Metrorex sunt cercetați pentru abateri. Pe 15 februarie, mecanicul unui tren de pe Magistrala 1 a deschis ușile pe partea opusa peronului la stația…

- A avut loc cea mai mare tranzacție. Aceasta mișcare va asocia unele dintre cele mai mari companii americane de carduri de credit. Creditorul american Capital One a realizat o tranzacție de 35,3 miliarde de dolari. Prin care a cumparat rivalul sau, Discover Financial. Datorita achiziției, acțiunile Discover…

- Metrorex informeaza ca luni „in jurul orei 08:15, in stația de metrou Orizont, pe direcția Valea Ialomiței a avut loc o tentativa de suicid”.Inițial, circulația trenurilor a fost reorganizata și s-a circulat alternativ intre stațiile Eroilor – Orizont pe linia 1. Ulterior, circulatia trenurilor de metrou…