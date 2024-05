Facultatea de Drept a Universitații din București, SCA Piperea și asociații și Societatea Romana de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP) organizeaza, in perioada 16-17 mai 2024, a 15-a ediție a Conferinței Dreptul afacerilor, care va avea ca tema Dreptul afacerilor in survival mode. Conferința va fi susținuta de specialiști romani și straini, atat din mediul academic, cat și din mediul judiciar. La conferința, vor fi invitați, de asemenea, reprezentanți ai autoritaților competente. In centrul dezbaterilor vor fi intreprinderea in dificultate și consumatorul supra-indatorat,…