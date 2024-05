Stiri pe aceeasi tema

- Starea generala de sanatate a lui Florin Piersic se imbunatațește, au anunțat sambata reprezentanții Spitalului Foișor din București, adaugand ca, „dupa mai multe saptamani”, actorul in varsta de 88 de ani „s-a ridicat in picioare la marginea patului”. „Evaluarea pacientului Florin Piersic, facuta in…

- Institutul Inimii din Cluj-Napoca a anunțat marți ultimele noutați legate de starea de sanatate a actorului Florin Piersic. Unitatea medicala face apel la preluarea de informații despre starea de sanatate a pacientului doar din surse oficiale. foto: arhiva

- Bistrițenii care vor sa se programeze la medicii din policlinica, vor sa afle rezultatele analizelor sau chiar sa știe ce mananca pacienții internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența o pot face de acum cu ajutorul telefonului. Spitalul Clinic Județean de Urgența Bistrița și-a facut aplicație pentru…

- Targul sașilor bistrițeni se desfașoara și in acest an, intre 22 și 24 martie, in Piața Centrala și pe pietonalul Liviu Rebreanu. Tradiția care a inceput acum aproape 900 de ani este astfel dusa mai departe. Ce surprize au pregatit organizatorii: Sambata, 23 martie, de la ora 10.30 are loc parada formațiilor.…

- La Sweet Iris din Bistrița gasiți deja celebrele New York Rolls, un desert special inventat in SUA acum cațiva ani, care s-a viralizat pe rețelele de socializare. Și la bistrițenii se dau in vant dupa foietajul cu umplutura de vanilie, Oreo, ciocolata sau caramel. New York Rolls, desertul special, importat…

- Andrei Fagarașan, baiețelul de 12 ani pentru care s-au mobilizat bistrițenii, s-au rugat și au donat sange, a plecat la cer. Acesta fusese internat la Spitalul de Chirurgie Pediatrica din Cluj-Napoca, in stare foarte grava. Andrei Fagarașan avea 12 ani și era elev in clasa a V-a la Școala Gimnaziala…

- O bistrițeanca susține ca și-a pierdut locul de parcare licitat, acesta fiind acum in posesia unei “pile” a celor de la primarie, astfel ca nu mai are unde sa parcheze. Mai mult, in mai puțin de o luna, a primit 3 amenzi pentru parcare neregulamentara. „Loc de parcare pe Independenței nu am, deși sunt…