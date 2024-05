Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a plecat fara puncte caștigate de pe terenul lui UTA Arad, fiind invinsa cu scorul de 3-1. Astfel, emotiile unei posibile retrogradari directe ale echipei patronate de familia Mititelu au crescut, iar sansele la salvare par sa fie din ce in ce mai mici. Inainte de ultima etapa a play-out-ului,…

- Eugen Trica (47 de ani), antrenorul de la FCU Craiova, a susținut conferința de presa de dinaintea meciului cu Dinamo, din runda cu numarul #5 a play-out-ului din Superliga. FCU Craiova - Dinamo se joaca sambata, 20 aprilie, de la 17:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange…

- Nervii au cedat la finalul meciului dintre Petrolul și FCU Craiova 1-0, cand Juan Bauza, care nu a avut un meci reușit, s-a rastit catre fanii olteni. Trupa lui Adrian Mititelu se afla intr-o situația complicata in Superliga. Dupa 0-1 cu Petrolul, oltenii sunt pe 7 in play-out, loc de baraj, iar fanii…

- E weekend, e Superliga! Campionatul s-a reluat vineri (23 februarie) cu runda a 27-a, care are sa se incheie luni (26 februarie) Mutu iși spulbera fosta echipa in Gruia. CFR se impune in fața lui Dinamo cu scorul de 4-0. Vineri 23.02 Ora 17:00: Hermannstadt – U Craiova 1948 1-0 Ora 20:00: CFR Cluj…

- FCU Craiova a pierdut și in deplasarea de la Sibiu, 0-1 cu Hermannstadt. La finalul partidei din etapa 27 a Superligii, tehnicianul echipei deținute de familia Mititelu, Giovanni Costantino, a fost foarte dezamagit de rezultat și de joc, dar privește cu optimism spre viitor. Mai exact, italianul se…