Liderii AUR, Simion și Târziu, vor să schimbe stema României, să pună ”Coroana de oțel” Consiliul Economic și Social are pe ordinea de zi , marți, un proiect legislativ inițiat de parlamentarii AUR, care vizeaza modificarea Legii nr.102/1992 privind stema Romaniei si sigiliul statului. Potrivit unui comunicat al AUR, este vorba despre ”timbrarea scutului mare al Stemei țarii cu Coroana de oțel a Romaniei”. In expunerea de motive a acestui proiect legislativ se arata ca readucerea stemei pe linia tradiției heraldice naționale ”este o forma de decomunizare”. ”Prin aceasta completare Parlamentul va aduce pe linia tradiției heraldice romanești principalul simbol al statului roman… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

