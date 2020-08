Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei italiene Luigi Di Maio a efectuat miercuri o vizita la Tripoli, unde s-a intalnit cu premierul Fayez el Sarraj, a anuntat intr-un comunicat Guvenul de uniune nationala (GNA), elateaza Reuters, potrivit news.ro.Cei doi au discutat despre interventii straine in Libia, misiunea…

- Recentele incidente navale care au opus Franta si Turcia in Mediterana, obiect al unei anchete a Aliantei Nord-Atlantice, constituie “una dintre cele mai frumoase demonstratii” a faptului ca NATO este “in moarte cerebrala”, potrivit AFP, știer preluata de Agerpres. “Va trimit la declaratiile mele de…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sâmbata ca înaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, în Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, scrie Agerpres,…

- Dupa cum a menționat Secretarul General al Alianței, Jens Stoltenberg, in aceasta seara, autoritațile militare ar trebui sa afle ce s-a intamplat cu adevarat. Alianța a confirmat incidentul din noaptea trecuta, intre fregatele Turciei și Franței, de pe coasta Libiei și a solicitat o ancheta militara…

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Pentru mai bine de un an, Guvernul de Uniune Naționala (GNA) din Libia, recunoscut de ONU, a fost sub asediul forțelor mareșalului Khalifa Haftar. Apoi, brusc, de la inceputul acestei luni, guvernul legal al Libiei a recaștigat controlul asupra vestului țarii.

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…