Planurile Rusiei pentru Libia Rusia continua sa-și extinda influența in Libia. Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații, Ministerul de Externe german a aratat ca „este ingrijorat”. Se spune ca exista planuri pentru o baza navala ruseasca. De la caderea dictatorului Muammar al-Gaddafi in vara lui 2011, Libia nu s-a mai linistit. Statul nord-african sufera de instabilitate politica, lupte recurente intre milițiile rivale, probleme economice și consecințele inundațiilor devastatoare din toamna anului 2023. Rusia pare sa foloseasca din ce in ce mai mult aceasta situație in scopuri proprii. Kremlinul continua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

