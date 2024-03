4 martie 2024: Cutremur – cel mai căutat cuvânt pe google La 47 de ani de la cel mai devastator cutremur care a afectat Romania, cautam sa ințelegem ce mai inseamna cuvantul cutremur pentru romani. In 2023 a fost cel mai cautat cuvant pe google. Fiindca in București inca se inchiriaza apartamente situate in cladiri cu risc seismic major. Incepand din ianuarie, Romania a interzis inchirierea apartamentelor din cladiri cu risc seismic major. Și totuși… …sub numele captivant „One Love Central Studio„, un apartament renovat, cu bucatarie deschisa, pe strada Doamnei din București, este promovat pe site-ul de inchirieri de vacanța Booking.com la prețul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

