Liberalii insistă să muncim până la 70 de ani! Ce le promite românilor ministrul Vîlceanu Romanii aflați in apropierea varstei de pensionare, dar mai ales cei care mai au ani mulți de lucrat, pana sa iasa la pensie, urmaresc cu interes veștile ce vin de la oficiali pe acest subiect. Mai ales ca s-a tot vehiculat in ultima vreme ipoteza unei eventuale creșteri a varstei de pensionare, pana la 70 […] The post Liberalii insista sa muncim pana la 70 de ani! Ce le promite romanilor ministrul Vilceanu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

