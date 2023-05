Liber spre mare. Taxa de pod de la Fetești, suspendată de la 1 iunie Romanii care vor merge in minivacanța de 1 iunie la mare, dar și pe parcursul sezonului estival, nu vor mai fi nevoiți sa achite taxa de pod de la Fetești. Aceasta va fi suspendata de la 1 iunie și pana cel tarziu 31 august, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu. Suspendarea tarifului […] The post Liber spre mare. Taxa de pod de la Fetești, suspendata de la 1 iunie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

