Liber la înarmarea demnitarilor, magistraților, dar și a inculpaților. Parlamentul discută o lege care relaxează regimul armelor Demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii vor putea deține un numar nelimitat de arme pentru autoaparare, conform unui proiect de lege adoptat tacit de Senat. De asemenea, pot deține arme și inculpații pentru diverse infracțiuni cu intenție, precum proxenetism, șantaj, trafic de persoane, cu excepția celor care au savarșit fapte cu violența sau privind regimul

- Daca un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, care nu a fost agreat de Guvern, dar a trecut tacit de Senat, va fi aprobat de Camera Deputaților, Romania s-ar putea transforma intr-un imens si sangeros poligon de trageri.

- ”APADOR-CH cere retragerea proiectului de lege prin care Parlamentul vrea sa dea liber la inarmare demnitarilor, magistraților precum și inculpaților, daca nu au savarșit fapte „de arme” sau cu violența”, susține organizația nonguvernamentala intr-un comunicat.”Dupa ce a trecut tacit de Senat, proiectul…

