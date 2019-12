Stiri pe aceeasi tema

- Luni dupa amiaza au fost lansate oficial operațiunile Bank of China în România, ceremonia având loc la Palatul Parlamentului în prezența șefului Senatului, Teodor Meleșcanu, a lui Antonel Tanase, secretarul general al Guvernului, a lui Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul…

- Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere publica proiectul de reorganizare a MFP, anunțat de ministrul Florin Cițu, ce stabilește numarul maxim de posturi al aparatului propriu al ministerului la 1.917 posturi, cu 24 mai multe decat la ultima reorganizare facuta de Eugen Teodorovici.Proiectul…

- Evolutii strategice in sectorul aeronautic din Romania. Interviu cu domnul dr. ing. Catalin NAE, Presedinte si director general INCAS Implicat in organizarea la Bucuresti a evenimentului european de referinta pentru cercetarea si inovarea din domeniul aviatiei, Zilele Aeronauticii Europene (Aerodays),…

- In august, EPGC lansase o oferta de preluare a Metro AG, care evalua grupul german la 5,8 miliarde de euro (6,6 miliarde de dolari). Joi, EP Global Commerce a informat ca si-a exercitat optiunea de cumparare de actiuni de la principalul actionar al Metro, grupul german Haniel, si isi va majora…

- Madalina Mezei a declarat ca Razvan Cuc i-ar fi cerut sa țina la sol aeronavele care faceau curse interne spre București, astfel incat unii deputați și senatori sa nu mai ajunga la Parlament in ziua moțiunii de cenzura. „Este adevarat. Mi-a cerut sa țin avioanele la sol. Mi-a zis sa nu vina…

- ​Huawei a cerut saptamâna trecuta o întâlnire cu autoritațile române pe tema acuzațiilor care i se aduc și a Memorandumului 5G semnat cu SUA, dar pâna acum nu a primit niciun raspuns, a declarat vineri la București, Radoslaw Kedzia, vicepreședintele Huawei pentru regiunea…