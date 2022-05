Stiri pe aceeasi tema

- 20 de studenți ai Universitații de Stat din Sankt Petersburg au fost in prag de exmatriculare dupa ce au participat la un protest fața de razboi in centrul comercial al orașului. Consiliul studențesc și doi deputați social-liberali au sarit in apararea acestora, iar instituția de invațamant pare ca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este convins ca daca țara sa ar fi fost admisa mai devreme in alianța Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), atunci Rusia nu ar fi invadat Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboiul din Ucraina naste isterie si in Craiova. In ultima saptamana a fost o psihoza generala, iar oamenii s-au imbulzit sa cumpere carburant si ulei. Imediat cum au aparut zvonurile ca cele doua produse s-ar scumpi brusc si ca nu ar mai exista stocuri suficiente, multi craioveni au vrut sa se asigure…

- Cel putin 636 de civili au fost ucisi, iar alti 1.125 au fost raniti in Ucraina de la inceperea invaziei militare ruse, pe 24 februarie, a comunicat luni Biroul Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului, conform CNN. Bilantul victimelor, elaborat pe baza datelor obtinute pana duminica, include in plus…

- Situația actuala, generata de razboiul ruso-ucrainean, impune la consolidarea societații, ajutorarea refugiaților, la solidarizarea cu opinia internaționala și cu statele care au votat Rezoluția Adunarii generale ONU, pe 2 martie, și necesita eforturi pentru a demonstra ca toate acțiunile carora…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru zbor neautorizat dupa ce au fost sesizati de un barbat din comuna Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, ca a gasit duminica seara, in apropierea locuintei, un aparat de zbor, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Drona a fost gasita pe un camp din…

- Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi – n.red.) El a susținut ca au fost atinse obiectivele de pana acum ale ”operațiunii speciale” – așa cum denumește Rusia razboiul pe care l-a declanșat…

- La doar cateva ore dupa nunta lor din prima zi a invaziei Rusiei, Yarina Arieva și Sviatoslav Fursin s-au alaturat luptei, pentru a-și proteja țara, relateaza CNN . Cuplul urma sa se casatoreasca in mai, dar s-a grabit sa faca nunta la Kiev saptamana trecuta, cand Rusia a invadat țara lor, inainte de…