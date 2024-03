Secretele armatei germane, în urechile presei ruse Postul rus de stat RT a publicat, vineri, o convorbire de aproximativ 30 de minute intre ofițeri de rang inalt ai Aviației Militare Germane. Subiectul discuției era legat de posibilitațile teoretice de utilizare a rachetelor de croaziera germane Taurus de catre Ucraina. Conform afirmațiilor conducatoarei postului de stat rus RT, Margarita Simonjan, inregistrarea a fost obținuta in urma unei interceptari. Ofițerii s-au conectat prin intermediul platformei Webex. Ei vorbeau despre o posibila livrare de rachete de croaziera Taurus in Rusia, spre a fi folosite pentru lovirea unor obiective rusești.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

