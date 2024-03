Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare cu o discuție intre inalti oficiali militari germani despre cum poate fi atacat Podul Crimeei cu utilizarea rachetelor Taurus a starnit un adevarat scandal la Berlin. Armata germana a anuntat sambata ca investigheaza suspiciunile de interceptare ilegala a unor conversatii intre mai multi…

- Armata germana a anuntat sambata ca a lansat o ancheta privind posibile interceptari ilegale dupa ce conversatii intre ofiteri ai sai in legatura cu livrari de arme catre Ucraina au fost difuzate pe retelele sociale in Rusia, relateaza agentia France Presse.

- Anchetatorii rusi au afirmat joi ca au dovezi care arata ca armata ucraineana a doborat saptamana trecuta avionul rus IL-76, folosind rachete sol-aer Patriot americane, transmite Reuters. Rusia a spus in mod repetat ca Ucraina a doborat pe 24 ianuarie aeronava Iliusin cu 74 de oameni la bord, inclusiv…

- Armata rusa a trimis in Marea Neagra doua submarine inarmate cu pana la opt rachete de croaziera de tip Kalibr, raporteaza, duminica, Forțele de Aparare "Sud" din Ucraina, conform Rador Radio Romania.Armata ucraineana precizeaza ca Rusia are in Marea Neagra opt ​​nave aflate in serviciu de lupta.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Armata rusa a declarat sambata ca a lovit fabrici de armament in Ucraina in timpul noptii trecute, asigurand ca si a atins "toate tintele, in timp ce Kievul a anuntat anterior ca Rusia a lansat 40 de rachete si drone in acest atac, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Armata rusa a declarat sambata…

- Rusia sufera pierderi "enorme" de oameni si echipamente in razboiul din Ucraina si armata ei va iesi "slabita" din conflict, a considerat un inalt responsabil al armatei germane intr-un interviu publicat vineri si citat de France Presse."Stiti ca conform cifrelor serviciilor de informatii occidentale,…

- Rusia sufera pierderi "enorme" de oameni si echipamente in razboiul din Ucraina si armata ei va iesi "slabita" din conflict, a considerat un inalt responsabil al armatei germane intr-un interviu publicat vineri si citat de France Presse.