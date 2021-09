Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 septembrie 2021, decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Camera Deputatilor a adoptat, in 7 septembrie, in calitate de for decizional, proiectul legii…

- Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost trimisa, joi, presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Camera Deputatilor a adoptat, in 7 septembrie, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, stabilind ca…

- Camera Deputatilor a adoptat legea in 7 septembrie, cu 281 de voturi „pentru” si o abtinere. Legea, in forma in care a fost trimisa la promulgare, poate fi consultata. Potrivit legii, ”consumator vulnerabil de energie, denumit in continuare consumator vulnerabil – persoana singura/familia care, din…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, stabilind ca aceasta va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. S-au inregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere. Proiectul are ca obiect de reglementare stabilirea criteriilor…

- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…

- UPDATE: ”Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata! Am votat PENTRU! Totodata, vreau sa le multumesc colegilor parlamentari care au inteles cat de importanta este legea si au adoptat si amendamentele pe care le-am propus cu colega…

- Partidul Social Democrat cere coaliției convocarea unei sesiuni extraordinare ”pentru dezbaterea in regim de urgența a proiectului de Lege privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie”.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi actul normativ pentru modificarea art. 16 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, informeaza Administratia Prezidentiala. Prin aceasta lege avocatii vor putea desfasura si activitati didactice in invatamantul superior, liceal…