Lectură publică la Reşiţa cu Jan Cornelius RESITA – Pentru al doilea an consecutiv, scriitorul s-a intors in orasul natal pentru a-i face pe resiteni sa rada! Am dat curs invitatiei Primariei, de a fi prezent luni, 21 august, la ora 18, in fata Palatului Cultural, respectiv Teatrul de Vest, pentru a participa la intalnirea cu Jan Cornelius, Robert Serban, Marcel Tolcea si… Robert de Niro. Desi se zvonise ca vor veni si Robert Redford si Robert Downey Jr., nici acestia, nici ceilalti doi Robert n-au mai ajuns la Resita. Drept care scaunele pregatite de organizatori s-au dovedit a fi suficiente, iar spatiul incapator pentru asistenta. Ar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Opinii exprimate cu ocazia prezentarii noului volum al poetului, intitulat „Umbre de cosmar“! In cadrul intalnirii de vinerea trecuta, gazduita de Centrul German „Alexander Tietz“ si denumita generic „Confluente in luna lui Secerar“, poetul Costel Simedrea (foto, dr.) si-a prezentat si publicului…

- RESITA – Redactorul de la „Dilema Veche” a fost prezent vineri dupa-amiaza la Resita pentru a dialoga cu cititorii sai, fiind prima intalnire a scriitorului cu resitenii desi, de 15 ani, e nelipsit de la festivalul de jazz de la Garana. Intalnirea a avut-o ca invitata pe poeta Liubita Raichici si a…

- Abia intors dintr-o vacanța in Japonia, Dan Negru vede și mai clar problemele din Romania. Surprins de obiceiurile intalnite acolo, precum și de felul in care japonezii iși promoveaza brandul de țara, Dan Negru a lansat o serie de critici dure la adresa autoritaților din țara noastra. „Ma uit cu ciuda…

- Dan Negru se afla in vacanța in Japonia, iar de acolo iși ține la curent fanii cu tot ceea ce face. Recent, acesta a facut o postare in care abordat subiectul Muntelui Fuji. El a spus ca Romania nu a reușit sa-și promoveze imaginea in mod eficient. La scurt timp dupa mesajul publicat de acesta, Mircea…

- Dan Negru s-a aratat profund dezamagit de modul in care Romania, țara sa natala, este promovata. Prezentatorul de la Kanal D se afla acum in vacanța, in Japonia, unde are parte de experiențe extraordinare.Dan Negru, carismaticul prezentator TV, a decis sa-și petreaca in acest an vacanța de vara in Japonia,…

- Este doliu in lume artistica din Romania, dupa ce unul dintre cei mai apreciati interpreti de muzica populara a murit la varsta de 56 de ani. Este vorba despre Petrica Vita, care s-a stins din viata luni, chiar cu 15 minute inainte de a urca pe scena. Indragitul interpret de muzica populara a murit…

- Teodora Stoica nu are fițe de vedeta! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe fiica lui Mihai Stoica in timp ce a ieșit la o cafenea din București, intr-o companie extrem de placuta. Imaginile dovedesc ca fiica fostului fotbalist e sociabila și fara…

- „De Ziua Romanilor de Pretutindeni va transmit un mesaj de recunostinta tuturor celor care, desi departe de casa, puneti umarul an de an la cresterea economica a tarii noastre. Romania se dezvolta si pe baza sumelor consistente pe care romanii din afara tarii le trimit an de an in tara. Tocmai de aceea,…