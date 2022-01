Stiri pe aceeasi tema

- Biroul din Zagreb al Parchetului European are deschise 35 de cazuri suspecte privind utilizarea ilegala a fondurilor europene, a anuntat duminica publicatia Jutarnji List, potrivit agentiei de presa HINA. Procurorii croati au trimis catre EPPO 25 de cazuri dupa data de 10 noiembrie, iar alte 10 cazuri…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) va face o plangere la Parchetul European, pentru a ancheta situația fara precedent de la Ministerul Transporturilor. Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Koveși, ar putea face curațenie acolo unde toate guvernele din ultimii…

- Noul Parchet european EPPO, condus de Laura Codruta Kovesi , a deschis un dosar pe numele unui fost primar din Slovacia. Acesta a pledat vinovat vinovat pentru acuzatia de tentativa de fraudare a intereselor financiare ale Uniunii Europene.Justitia slovaca a emis luni prima sentinta intr un dosar deschis…

- Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, spune ca pierderea de catre Laura Codruța Kovesi a procesului cu CSM privind recunoasterea gradului profesional corespunzator Parchetului General nu va duce la pierderea funcției de procuror-șef al Parchetului European (EPPO). „Imi pare rau sa…

- Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi va ancheta unul dintre cele mai mari proiecte de digitalizare, în valoare de peste 50 de milioane de euro, implementate în Slovacia, relateaza Euractiv.Veronika Remišová, ministrul slovac al investițiilor, dezvoltarii…

- Parchetul European, condus de Laura Codruta Kovesi, a coordonat miercuri si joi o operatiune in cadrul careia au avut loc perchezitii, arestari si confiscari in valoare de 23 de milioane de euro in Cehia, Romania si Slovacia, noteaza news.ro. „Ieri si astazi, EPPO a coordonat o operatiune…

- Primele percheziții in Romania ale Parchetului European (EPPO), instituție condusa de Laura Codruța Kovesi, au avut loc miercuri, 3 noiembrie. Procurorii investigheaza o posibila frauda, cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, anunța știrileprotv.ro.Anchetatorii au descins la Oradea, unde au percheziționat…

- Anul acesta, Biserica de lemn din Urși – Popești, județul Valcea, a caștigat cele mai inalte distincții europene pentru patrimoniu. Cotidianul „La Petit Journal” a dedicat un articol amplu unui interviu acordat de catre președinta Fundației Pro Patrimoniu Franța, pe tema bisericii de lemn din Romania.…