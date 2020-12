Laura Galea lansează prima ei piesă, „Nu e”, și pregătește primul său EP Pasiunea pentru muzica și studiile in domeniu ii aduc Laurei Galea implinirea unui vis, lansarea primei piese și a primului videoclip, intr-o luna cu multe semnificații pentru ea. Artista de 24 de ani lanseaza piesa „Nu e“, care va face parte de pe albumul „Ritmul cu ea” și spune ca este foarte fericita sa traiasca acest moment, pe care il aștepta de mult timp. „Pentru mine muzica inseamna tot, cant de cand ma știu. De altfel, aceasta este și prima, dar și cea mai puternica amintire pe care o am despre mama mea, cu ea cantand la pian și compunand. Mi-am dorit mereu sa devin un artist profesionist,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NAVI lanseaza primul cantec in limba romana, “Universuri paralele”, dupa “In noapte” (2011). Piesa este diferita de cele incluse pe albumul de debut, “Songbird”, remarcandu-se de data aceasta printr-un stil mainstream pop. “Universuri paralele” are la baza o poveste pe care fiecare a trait-o cu siguranta…

- Spania ’99 revine cu o noua piesa, feat. REALM, Me Oyes, ale carei versuri in limba spaniola dau o nota senzuala și plina de mister sound-ului. Este o melodie de stare, iar vocea lui Spania ’99 aduce un beat profund de trap. Piesa a fost compusa de Spania ’99 și REALM, versurile au fost scrise de Spania…

- Ai vazut-o la X Factor in urma cu trei ani, ai ascultat-o alaturi de Vanotek pe piesa “Cherry Lips”, o recunoști dintr-o mie de persoane, datorita look-ului neconvențional, iar acum asculți prima ei piesa solo – “5AM”. Mikayla Kachur este o tanara artista pe care trebuie sa o urmarești de acum inainte,…

- Bogdan Medvedi și Nicole Cherry aduc prima lor colaborare pentru piesa Atat de aproape. Bogdan Medvedi este un artist romantic, care vorbește despre iubire in melodiile sale. Atat de aproape este un manifest de dragoste, desenat pe note și versuri, despre sentimentele pe care doi tineri le traiesc atunci…

- Pe 3 noiembrie, Bogdan Medvedi, fostul lider al trupei MAXIM, care cu șase ani in urma cucerea inimile fetelor cu piesa Sarutari criminale, și Nicole Cherry lanseaza piesa Atat de aproape, o colaborare inedita ce suna perfect, in care vocile celor doi artiști dau profunzime și sensibilitate. Este pentru…

- Smiley și Delia lanseaza „Ne vedem noi”, o piesa-eveniment considerata de public și de cei din industrie ca fiind cea mai așteptata colaborare din muzica pop romaneasca a ultimilor ani. „Stiu ca publicul ne cere de mult timp o piesa impreuna, insa eu nu pot face colaborari decat atunci cand simt ca e…

- Deși are o cariera de succes in modelling, Pamy iubește muzica enorm. Artista lanseaza prima sa piesa și colaboreaza cu Dorian Popa pentru „Te lo juro”, un single cu versuri in spaniola și cu un videoclip ce iți taie respirația. „Te lo juro” este despre o poveste pasionala de dragoste, urmarita totuși…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…