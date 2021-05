Ladislau Boloni, dat afară de la Panathinaikos Ladislau Boloni a fost deja informat de oficialii echipei ca nu mai este antrenor. Antrenorul roman mai avea doua meciuri de disputat inainte de finalul sezonului. Dar, dupa infrangerea lui Panathinaikos de AEK Atena, scor 0-1, in playoff, oficialii echipei au decis sa se desparta de el. Infrangerile consecutive au facut ca echipa antrenata de Boloni sa rateze cupele continentale din cauza scorului, pentru prima oara in 24 de ani. Panathinaikos nu a participat nici in ultimele 4 sezoane la aceasta competiție, dar din cauza problemelor financiare ale clubului. Panathinaikos este pe locul 5 in campionat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

