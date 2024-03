Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a decis sa excluda trei jucatori din lotul pentru meciurile amicale cu Slovacia si Turcia, dupa ce acestia au proferat scandari homofobe, informeaza L'Equipe, potrivit Agerpres. Guido Burgstaller (26 de selectii la prima reprezentativa),…

- Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal a decis sa aloce organizarea Campionatului European de handbal feminin din 2026 Cehiei, Poloniei, Romaniei, Slovaciei si Turciei, intr-o miscare menita sa duca handbalul feminin de top pe cat mai multe piete europene posibil, potrivit news.ro. Dupa…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, continua sa se opuna aderarii complete a Romaniei la Spațiul Schengen. El și-a anunțat, din nou, aceasta poziție, in cadrul unei dezbateri Schengen privind Romania și Bulgaria, organizata la Innsbruck. Potrivit publicației Oberosterreichisches Volksblatt,…

- „Din probatoriul administrat in cauza a reiesit faptul ca inculpatii, cetateni romani si straini provenind din Siria, Afganistan, Bangladesh, Filipine, Nepal, Egipt, Turcia, Belarus, Italia si Austria, au initiat si constituit o grupare infractionala cu o structura de tip piramidal avand ca scop traficul…

- Austria nu vrea inca Romania in Schengen cu totul. Ministrul de Interne Gerhard Karner susține ca integrarea cu aeroporturile și navala este „un pas inainte”,... The post Austria se opune in continuare aderarii Romaniei la Schengen cu granițele terestre. Karner: „Ar fi o greșeala acum. Nu e treaba Austriei…

- Concursul de atelaje trase de caini Drumul Romanilor 6.0 va avea loc la finalul acestei luni, in 27-28 ianuarie, in Pasul Tihuța. Evenimentul este inclus in calendarul curselor pentru trofeul mondial 2023-2024 – anunța organizatorii. Drumul Romanilor 6.0, competiția de atelaje trase de caini, are loc…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a reacționat dur in cazul semnarii acordului cu Austria referitor la „mini-Schengen”, afirmand ca este o umilința. Citește și: Suspendat și in arest, Ion Georgescu a ramas edil pe site-ul Primariei Mioveni El a spus ca, prin acest act, Romania și-a asumat…

- Guvernul ceh a anuntat miercuri ca va prelungi pana la inceputul lui februarie controalele aleatorii la frontiera cu Slovacia destinate sa reduca imigratia, in urma unei decizii similare luate de Austria si Polonia, scrie AFP, preluat de agerpres.ro. Statele vecine din vestul si nordul Slovaciei au…