- Joe Biden si Emanuel Macron s-au afisat cu zambete, strangeri de maini si declaratii despre parteneriatul lor, la Roma, dupa disputa provocata de criza submarinelor australiene, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Ceea ce am facut a fost facut cu stangacie si nu cu multa eleganta”, a declarat presedintele…

- Intr-o perioada in care Romania este pe locul intai in Europa și al treilea in lume la numarul deceselor de COVID-19, i-am intrebat pe pelerinii care vin la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva, daca se simt mai protejați de credința, de știința sau daca e nevoie de amandoua. Unii dintre pelerini s-au…

- Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Bruno Le Maire, și Ministrul delegat pentru Industrie la același minister, Agnes Panier-rUnache, au vorbit despre declarația comuna a zece țari ale UE. Statele au sprijinit dezvoltarea energiei nucleare, deoarece au vazut in ea o soluție la criza gazelor…

- Un mare scandal provocat de pactul pentru construcția de submarine, care a fost incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, premierul britanic Boris Johnson a incercat sa calmeze situația și a i-a transmis Franței un mesaj in „frangleza”. „Cred ca a venit timpul ca unii dintre prietenii…

- New York (sediul Natiunilor Unite), 21 sep /Agerpres/ - Criza diplomatica fara precedent intre SUA si Franta s-a facut simtita luni pe culoarele Adunarii Generale a ONU, chiar daca presedintele american Joe Biden parea sa urmareasca o calmare prin redeschiderea frontierelor cu Europa, comenteaza marti…

- Un francez in varsta de 64 de ani a fost retinut in estul Frantei, in comuna Saint-Avold, situata la granita franco-germana, dupa ce a fost descoperit de oamenii legii intr-un autocar cu romani, a anuntat, luni, politia judiciara din Franța, citata de Agenția Agerpres. Barbatul, condamnat la 24 de ani…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat duminica, la Focsani, ca „forte externe” intervin in cadrul alegerilor interne din PNL pentru a influenta alegerea presedintelui partidului. ”Le atrag atentia celor din exteriorul PNL care isi baga coada, de doua luni, in democratia interna, care folosesc instrumente…