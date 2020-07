Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Complexului Muzeal National Moldova din Iasi si cei ai Manastirii Capriana din Republica Moldova au lansat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, proiectul "Enhancement of Capriana Monastery for the Promotion of the Unique Ecclesiastic Heritage by Cross-border Cooperation and Digitization"…

- La jumatatea lunii trecute, Turcu Stelian, primarul comunei Letcani, a aprobat, prin instrumentul numit Consiliu Local, documentatia pentru investitia „Amenajare teren de sport la Scoala Gimnaziala Letcani”. Aceasta presupunea montarea de gazon sintetic, imprejmuire teren, pista de atletism, iluminat…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) iși consolideaza relațiile de colaborare cu instituțiile de invațamant superior din Republica Moldova atat prin organizarea programelor de studii din cadrul Extensiunilor UAIC la Balți și Chișinau, cat și prin incheierea unor acorduri privind desfașurarea…

- Ultima Ordonanta de Urgenta emisa de Guvern va permite construirea podului strategic peste Prut in dreptul localitatii Ungheni, din Republica Moldova, a afirmat, la Iasi, ministrul Mediului, Costel Alexe. Viitorul pod este parte componenta a autostrazii A8 Viena – Tg.Mures -Targu Neamt – Iasi – Ungheni…

- „Harta verde a orașului” In cursul zilei de astazi, 25 mai, primarul Mihai Chirica a semnat un contract in vederea realizarii unei rețele de monitorizare a calitații aerului din oraș. Proiectul „Monitorizare calitate aer, realizarea harții verzi a orașului” va fi realizat compania Orange Romania SA…

- Reprezentantii Institutului Regional de Oncologie din Iasi au anuntat, luni, ca ambulatoriul institutiei va fi extins, modernizat si dotat cu ajutorul fondurilor europene. Managerul IRO Iasi, Mirela Grosu, a declarat ca a fost semnat contractul de finantare intre ADR Nord Est si Consiliul Judetean pentru…

- Echipajul SMURD Iasi sarbatoreste, sambata, 15 ani de la infiintare, celebrarea evenimentului fiind amanata pentru o data ulterioara din cauza pandemiei de coronavirus. In ziua in care au implinit 15 ani de la infiintare, salvatorii de la Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD)…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat respectarea regulilor stabilite Premierul Ludovic Orban. Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, respectarea si cu ocazia zilelor libere de 1 Mai a regulilor stabilite de autoritati, asa cum s-a întâmplat de Paste, deoarece nu exista…