Echipa spaniola Real Madrid a incheiat la egalitate sambata seara, in deplasare, scor 2-2, cu formatia Valencia, intr-un meci in care a fost condusa cu 2-0. Diakhaby (Valencia) a fost scos de pe teren cu piciorul rupt, informeaza news.ro.

In prima repriza Valencia a avut trei minute in care parea ca a rezolvat meciul. Hugo Duro a deschis scorul in minutul 27, iar Roman Yaremchuk a inscris pentru 2-0 in minutul 30. Vinicius Junior a redus din diferenta in minutul 45+5, pentru ca tot acelasi jucator sa egaleze situatia pe tabela, in minutul 76.

Mouctar Diakhaby, eveniment nefast in