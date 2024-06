Stiri pe aceeasi tema

- Echipa sezonului din Champions League a fost anunțata pe canalele de comunicare ale competiției. Vinicius Junior (23 de ani) a fost desemnat cel mai bun jucator din competiție, iar Jude Bellingham (20 de ani) a fost ales cel mai bun tanar jucator al turneului. Marile surprize din cel mai bun „11” al…

- Atacantul brazilian al echipei Real Madrid, Vinicius Jr., a fost ales cel mai bun jucator al sezonului in Liga Campionilor.Atacantul brazilian a marcat sase goluri si a oferit cinci pase de gol in unsprezece meciuri europene in acest sezon.

- Decanul Baroului din Maramureș, Andreicuț Florin, a fost prezent la finala Champions League desfașurata pe Stadionul Wembley din Londra. Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oara trofeul Ligii Campionilor la fotbal, invingand-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 (0-0), sambata seara, in finala desfașurata…

- Real Madrid a caștigat Liga Campionilor. Formatia spaniola a invins echipa germana Borussia Dortmund cu 2-0 in finala Ligii Campionilor care s-a jucat la Londra, pe stadionul Wembley. Golurile victoriei au fost marcate in minutele 74 și 83 de Dani Carvajal, respectiv Vinicius Junior.

- In acest weekend, mai precis sambata (ora 22.00, Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1), se va juca finala UEFA Champions League: Dortmund - Real Madrid. Prilej cu care ne dam seama, inca o data, cum s-a schimbat fotbalul, oferind acum niște sume incredibile.

- Edin Terzic (41 de ani) se arata increzator ca Borussia Dortmund poate caștiga finala Champions League in fața lui Real Madrid, deși numește urmatoarea adversara „campioana absoluta a competiției și a fotbalului”. Sambata, ora 22:00, Borussia Dortmund și Real Madrid iși vor disputa cel mai important…

- Sferturile UEFA Champions League au debutat spectaculos. Am avut parte de 10 goluri in doua meciuri: Real Madrid - Manchester City 3-3 și Arsenal - Bayern 2-2. Primele doua sferturi de finala din Liga Campionilor au fost un regal fotbalistic. Fanii au avut parte de goluri spectaculoase și de rasturnari…

- Real Madrid - Leipzig, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 6 martie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.