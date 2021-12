Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul piesei “Prieten cu iubitul meu” o aduce in prim-plan pe Francisca intr-o ipostaza de film noir, ca și cand s-ar fi desprins de pe coperta unei reviste de moda și ar fi inceput sa se plimbe printr-un București pustiu. Luminile nopții, misterul privirilor, secrete ținute in semi-umbra, jocuri…

- „Crazy VALORANT” este o colaborare mult așteptata dintre cei doi artiști. Atat Killa Fonic, cat și Roxen sunt doua dintre cele mai recunoscute voci din Romania, dar și din spațiul internațional. Roxen se bucura de un hit in Rusia și CIS prin piesa „Money Money”, care momentan este pe locul #7 al difuzarilor…

- Surprize muzicale pentru iubitorii muzicii bune vin din partea unui grup de artiști internaționali in frunte cu celebrul Dr. Alban. Artistul lanseaza o noua piesa in colaborare cu Admiral C4C și Lian Ross, plus un videoclip filmat in Romania, toate pentru piesa „Movinng On”. Un nou videoclip și o piesa…

- John Legend, caștigatorul EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony Awards), semneaza cu Republic Records, o divizie a Universal Music Group. Cel mai bine vandut cantareț și compozitor marcheaza noul parteneriat prin lansarea unui single de sarbatori, „You Deserve It All”. „Sunt incantat sa colaborez cu Republic…

- John Legend, caștigatorul EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony Awards), semneaza cu Republic Records, o divizie a Universal Music Group. Cel mai bine vandut cantareț și compozitor marcheaza noul parteneriat prin lansarea unui single de sarbatori, „You Deserve It All”. „Sunt incantat sa colaborez cu Republic…

- La scurt timp dupa lansarea piesei “Cerul Rosu” pe toate platformele digitale, Alina Eremia revine cu videoclipul oficial al piesei. Emoția versurilor ne transpune intr-o poveste de iubire ideala, unde timpul și spațiul nu exista, unde brațele persoanei iubite se simt ca un intreg nou univers. “Clipul…