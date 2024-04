Dream team-ul Matteo și Andrei Bănuță lansează “A Mea” “A Mea”, noua piesa lansata de Matteo in colaborare cu Andrei Banuța, celebreaza iubirea in cea mai pura forma a sa. Este o melodie vibranta, menita sa aduca starea de bine fiecarui ascultator, in anticiparea verii. Inca de la primele acorduri, este conturata o atmosfera plina de energie, versurile transmițand profunzimea sentimentelor traite. Videoclipul are o tenta ludica, evidențiata in fiecare cadru de Quba, regizorul clipului. Printre manechine, mingiuțe și ursuleți, protagoniștilor Matteo și Andrei Banuța li se alatura o prezența inedita, fiica lui Matteo, Mia, cea care a fost sursa de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Petcu lanseaza single-ul „Zero Șapte” sub egida Keya Soul Music. Piesa este compusa de Acxel, versurile fiind scrise de Balkan, Glorya și Bianca Petcu, iar videoclipul fiind regizat de MarcWho. „Pentru mine, aceasta piesa a venit foarte spontan, intr-un moment in care nici nu mi-am imaginat ca…

- Pitt Leffer si Serena lanseaza astazi o colaborare inedita – “Dem Boro”, sub egida Iconic Music Records. Piesa este produsa de Iconic Music, iar videoclipul este regizat de Pictures. “Imi place foarte mult muzicalitatea limbii grecesti si asa mi-a venit ideea sa facem o piesa in Greaca si Engleza. Pitt…

- Știi acea perioada frumoasa in care grijile nu existau? Ei bine, Proconsul ne indeamna sa ne oprim o secunda și sa ne amintim cu melancolie de vremurile in care visurile intotdeauna se implineau. “In lumea ta” ne poarta printr-o stare nostalgica, dar in același timp transmite mesajul unei iubiri sincere,…

- O știți deja, o iubiți, iar acum vine insoțita și de un videoclip cu o poveste romantica retro, in care protagoniști sunt Theo Rose și Andrei Ursu. ,,Noaptea ne fura iubiri” vine cu versuri sensibile, armonii imbatatoare și vocile armonioase ale celor doi artiști. Piesa face parte din noul EP semnat…

- Dupa succesul internațional al single-ului „Mhm Mhm”, Manuel Riva revine la tema sa specifica – universul și, alaturi de Eneli, lanseaza „Strangers to Lovers”, alaturi de un videoclip spectaculos realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Manuel Riva și Eneli lanseaza „Strangers to Lovers”, și…

- Un abonament Copilot Pro va costa 20 de dolari per utilizator pe luna si ofera acces la o serie de functii care nu exista in varianta gratuita. Dintre acestea se remarca integrarea AI-lui in programele care compun suita de birou Microsoft 365. De exemplu, in PowerPoint AI-ul va putea crea singur slide-uri…

- La inceput de an, MarcWho si Annka lanseaza piesa “Oameni”, o piesa cu o tenta usor urban clasica, de ap carei videoclip s-a ocupat MarcWho. “Piesa “Oameni” e o poveste de viata si a doua statie din albumul: “Inimi care bat la fel” semnat MarcWho. E o piesa in care s-a pus mult suflet de la instrumentalul…

- Studeni pentru Alfabetizare Mediatic(SpAM) este un proiect proaspt lansat sub egida Alianei Naionale a Organizaiilor Studeneti din România (ANOSR) i beneficiaz de finanare din cadrul programului Corpul European de Solidaritate în Aciunea Proiecte de Solidaritate. Obiectivul principal al pr...