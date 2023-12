La copii, băuturile carbogazoase deschid calea consumului de alcool Obezitate, diabet zaharat, afecțiuni cardiace, astm, scaderea memoriei … sunt cateva din consecințele consumului zilnic de bauturi carbogazoase in cazul copiilor. Mai grav, aceste bauturi deschid calea consumului altor substanțe periculoase, cum este alcoolul. Bauturile carbogazoase, acidulate, conțin mult zahar, cafeina și coloranți. Ele pot crea dependența. Unele studii susțin ca 330 ml de bautura carbogazoasa consumata zilnic inseamna ingrașarea cu jumatate de kilogram intr-o luna și conține doza de zahar pe o zi, recomandata unui adult de sex masculin. Consumate sistematic, aceste bauturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

