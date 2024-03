Iadul s-a mutat la Rio de Janeiro: 62,3°C Rio de Janeiro a inregistrat luni, pentru a doua zi consecutiv, temperaturi de iad, de peste 60 de grade Celsius , a informat Agencia Brasil. Sistemul de alerta Rio a inregistrat 62,3 °C la stația Guaratiba, in partea de vest a orașului, la ora 9.55, a anunțat consiliul municipal al fostei capitale braziliene. Potrivit Centrului de Operațiuni de la Rio (COR), a fost cea mai ridicata temperatura inregistrata de cand agenția a inceput sa efectueze masuratori, in 2014. A fost, de asemenea, a doua zi consecutiva cu temperaturi record. Duminica s-au inregistrat 60,1°C la ora 10.20 la Guaratiba. Senzația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

