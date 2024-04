In cadrul unui eveniment care va avea loc astazi la sediul Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” din Ploiesti, Asociatia ”Compassion & Care” va lansa proiectul „Siguranța pentru tineri: Construind impreuna viitorul”. Proiectul menționat se va desfașura pana in luna septembrie 2024 si are ca obiectiv principal, potrivit inițiatorilor, ”Sa informeze și sa conștientizeze 870 de elevi cu privire la gravitatea violenței intrafamiliale, pentru a schimba percepția lor și a dezvolta o atitudine de intoleranța fața de violența, empatie și sprijin fața de persoanele afectate”. In context, s-a precizat…