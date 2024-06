Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in jurul orelor pranzului, intr-o prima informare, IPJ Prahova a anuntat ca „angajati din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, prin intermediul Numarului Unic «112», ca la o institutie publica din municipiu ar urma sa fie amplasata o bomba, la fata locului deplasandu-se pirotehniștii…

- Polițiștii au stabilit pâna acum ca din decembrie 2022 și pâna în prezent, persoanele banuite ar fi achiziționat mai multe bunuri din afara României, pe care le-ar fi introdus în țara fara a respecta obligațiile de control vamal și, ulterior, aceste bunuri ar fi fost comercializate…

- Politistii din Constanta fac cercetari pentru identificarea unui sofer care a lovit cu pumnii un autoturism aflat in trafic. In imaginile postate pe Facebook se poate vedea cum soferul agresiv loveste masina in care se afla si un copil care a inceput sa planga, relateaza News.ro.In imaginile postate…

- Polițiștii de la Secția 4 din municipiu au fost sesizați, miercuri, ca un minor a fost agresat fizic pe Bulevardul Independenței. In acest context, dupa cum informeaza IPJ Prahova, «in baza sesizarii, a fost constituita echipa operativa, care s-a deplasat la fața locului. Din primele verificari a reieșit…

- Un barbat din Fetești, județul Ialomița, a murit, aseara, in timp ce construia o bomba artizanala in propria casa. Bomba a explodat in locuința acestuia și, deși pompierii și echipajele medicale au intervenit de urgența la fața locului, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Anchetatorii au gasit resturi…

- Amenzi de 65.000 de lei si 28 de imobile descoperite racordate ilegal la curent reprezinta bilantul controalelor cu efective marite de politisti, jandarmi, inspectori de la Garda de Mediu si mascati in comuna damboviteana Balteni, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.…

- Cine e barbatul care a anunțat ca intr-un avion ce zbura spre Egipt e o bomba! Aeronava a aterizat de urgența in Romania ieri, pe data de 19 aprilie. Iata care este motivul pentru care a dat alarma falsa!