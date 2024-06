Stiri pe aceeasi tema

- Palatul de Justitie din Ploiesti a primit, joi, o amenintare cu bomba, care le-a dat de furca autoritatilor. Cercetarile ulterioare au dovedit ca alerta a fost falsa, iar politistii din Prahova l-au gasit rapid pe autor, un barbat in varsta de 34 de ani din judetul Ilfov. „Politistii din cadrul Inspectoratului…

- Ieri, in jurul orelor pranzului, intr-o prima informare, IPJ Prahova a anuntat ca „angajati din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, prin intermediul Numarului Unic «112», ca la o institutie publica din municipiu ar urma sa fie amplasata o bomba, la fata locului deplasandu-se pirotehniștii…

- Politistii din Constanta fac cercetari pentru identificarea unui sofer care a lovit cu pumnii un autoturism aflat in trafic. In imaginile postate pe Facebook se poate vedea cum soferul agresiv loveste masina in care se afla si un copil care a inceput sa planga, relateaza News.ro.In imaginile postate…

- Un barbat din Fetești, județul Ialomița, a murit, aseara, in timp ce construia o bomba artizanala in propria casa. Bomba a explodat in locuința acestuia și, deși pompierii și echipajele medicale au intervenit de urgența la fața locului, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Anchetatorii au gasit resturi…

- Amenzi de 65.000 de lei si 28 de imobile descoperite racordate ilegal la curent reprezinta bilantul controalelor cu efective marite de politisti, jandarmi, inspectori de la Garda de Mediu si mascati in comuna damboviteana Balteni, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.…

- In cadrul unui eveniment care va avea loc astazi la sediul Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria” din Ploiesti, Asociatia ”Compassion & Care” va lansa proiectul „Siguranța pentru tineri: Construind impreuna viitorul”. Proiectul menționat se va desfașura pana in luna septembrie 2024 si are ca obiectiv…