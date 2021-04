Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 104 ani din Columbia a devenit cunoscuta in toata țara și in lume dupa ce a supraviețuit COVID. De doua ori. Și chiar daca la a doua infectare a avut nevoie de internare la terapie intensiva acum este din nou acasa și se simte bine. Carmen Hernandez a fost externata in aplauzele personalului…

- Persoana cu numarul 1.000.000 din Romania care s-a vaccinat impotriva Covid-19 este Valentina Fulga, o femeie in varsta de 86 de ani. Octogenara a primit astazi și doza de rapel. Valentina Fulga, in varsta de 86 de ani, a fost vaccinata la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Ginerele acesteia…

- In SUA se pregatește deja un ghid pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, care va stabili la ce restricții vor putea renunța persoanele imunizate. Epidemiologul-șef din SUA, Anthony Fauci, a explicat ca persoanele imunizate ar putea sa nu mai fie nevoite sa intre in carantina dupa ce intra in…

- Pentru pacienții care s-au vindecat de COVID-19, vaccinarea se face in condiții diferite. Recomandarile autoritaților romane sunt ca oamenii sa aștepte 30 de zile de la ieșirea din izolare pentru a face vaccinul. In alte țari insa, protocolul este diferit. De exemplu, in Franța, autoritațile discuta…

- O calugarița din Franța, cea mai varstnica persoana din Europa, s-a vindecat de Covid-19 și va sarbatori saptamana aceasta implinirea varstei de 117 ani, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Autoritațile americane au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, in contextul pandemiei. Noile masuri vor intra in vigoare marți și vizeaza inclusiv copiii de peste 2 ani. Conform informațiilor comunicate public de catre Centrul pentru Controlul și…

