Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a subliniat importanta luptei contra inflatiei in acest moment, pentru a spori perspectivele de crestere economice in viitor, avertizand ca facand acest lucru consumatorii s-ar putea confrunta cu „unele suferinte” pe termen…

- Amenintarile multiple la adresa economiei globale sunt in fruntea ingrijorarilor liderilor guvernamentali si de afaceri prezenti la Forumul Economic Mondial de la Davos, unii semnaland riscul unei recesiuni la nivel mondial, transmite Reuters Reuniunea are loc pe fondul inflatiei aflata la…

- Reuniunea are loc pe fondul inflatiei aflata la cel mai inalt nivel ale ultimilor zeci de ani in economii majore, inclusiv in Statele Unite, Marea Britanie si Europa. Aceste cresteri de preturi au subminat increderea consumatorilor si au zdruncinat pietele financiare mondiale, determinand bancile centrale,…

- Anatoli Antonov, ambasadorul Moscovei la Washington a declarat ca Rusia a trimis Statelor Unite o nota diplomatica oficiala prin care a avertizat Pentagonul sa nu mai trimita arme Ucrainei, relateaza Reuters.

- Pagubele aduse cladirilor și infrastructurii Ucrainei de invazia Rusiei au ajuns la aproximativ 60 de miliarde de dolari și vor crește și mai mult pe masura ce razboiul continua, a declarat joi președintele Bancii Mondiale, David Malpass, conform Reuters. Malpass a declarat in cadrul unei conferințe…

- Federația Rusa a anunțat, miercuri, testarea cu succes a rachetei balistice intercontinentale Sarmat. Testul nu a fost „o surpriza”, a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, relateaza CNN și Radio Svoboda . Lansarea rachetei balistice Sarmat a avut loc la cosmodromul Plesetsk din…

- Razboiul din Ucraina a determinat Fondul Monetar International sa isi reduca prognozele privind avansul economiei mondiale, atat pentru 2022 cat si pentru 2023, in conditiile in care preturile mai mari la alimente si energie pun presiuni asupra economiilor fragile, a declarat joi directorul general…

- Seful JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat ca banca americana ar putea pierde aproximativ un miliard de dolari din cauza expunerii sale la Rusia, fiind pentru prima data cand a detaliat nivelul potentialelor pierderi ce ar putea rezulta in urma conflictului din Ucraina, transmite Reuters. Luna trecuta,…