Presedintele rus Vladimir Putin si liderul belarus Aleksandr Lukasenko au convenit ca Moscova poate retrage de la frontiera cu Belarus trupele ruse care ar fi trebuit sa serveasca drept forta de politie de rezerva in cazul in care protestele ar fi devenit violente, relateaza luni agentia rus TASS, citand un purtator de cuvant al Kremlinului, potrivit Reuters.



Cei doi lideri s-au intalnit in statiunea rusa Soci, intr-un moment in care Lukasenko se confrunta cu proteste de amploare in tara dupa alegerile prezidentiale de la 9 august, despre care opozitia sustine ca au fost fraudate.

