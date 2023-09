Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Boarding Pass, Klaus Iohannis zboara, duminica, de la Sibiu spre aeroportul Teterboro de langa New York (SUA).Administratia Prezidentiala a inchiriat un avion de la Global Jet Luxemburg, unul de tip Bombardier Global 6000 care poate transporta maximum 13 pasageri. Pentru confortul pasagerilor,…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie 2023, delegația Romaniei la cea de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfașura la New York, in SUA. Potrivit Boarding Pass, Administrația Prezidentiala a inchiriat pentru aceasta deplasare…

- Klaus Iohannis participa la Adunarea Generala a ONU. Duminica, președintele zboara catre New York la bordul unui avion de la Global Jet Luxemburg, de tip Bombardier Global 6000. Aparatul poate transporta maximum 13 pasageri, relateaza pagina Boarding Pass . „Domnul președinte zboara duminica, 17 septembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis zboara duminica, 17 septembrie, de la Sibiu catre aeroportul Teterboro de langa New York, SUA, cu un avion privat inchiriat Global Jet Luxemburg, scrie BoardingPass, site specializat in domeniul aviației. Presedintele Romaniei va participa, in perioada 18-22 septembrie 2023,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 18 22 septembrie 2023, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de a 78 a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite ONU , care se va desfasura la New York, Statele Unite ale Americii.Potrivit reprezentantilor…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie 2023, delegația Romaniei la cea de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfașura la New York, in SUA.Tema centrala a actualei sesiuni a Adunarii Generale este „Reconstruirea increderii…

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se va desfasura la New York, Statele Unite ale Americii, transmite

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit Statelor Unite(SUA) pentru sprijin, in special cel militar acordat, cand țara și-a sarbatorit Ziua Independenței marți (4 iulie), potrivit Reuters. Adresandu-se publicului sau american in engleza, el a spus ca, avand sprijinul SUA, Ucraina „a aprins…