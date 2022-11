Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in deschiderea reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, ca de la momentul aderarii la NATO, Romania a fost un aliat responsabil si activ, devotat principiilor Aliantei. El a mentionat ca Marea Neagra are o importanta strategica pentru securitatea euroatlantica si ca trebuie sa continuam sa monitorizam cu […] The post Klaus Iohannis: Ușile NATO ar trebui sa ramana deschise și pentru Ucraina și Georgia, așa cum s-a decis in 2008, la București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…