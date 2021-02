Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, sambata, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Dezrobirii Romilor, importanta eliminarii prejudecatilor si a discriminarii, apreciind ca acestea sunt "mult prea frecvent intalnite" in accesul la educatie al comunitatilor de romi.



El a amintit ca dezrobirea romilor, in urma cu 165 de ani, a avut un rol major in schimbarea profilului si a valorilor societatii romanesti de la mijlocul secolului al XIX-lea, pregatind tara pentru intalnirea cu modernitatea europeana.



"A fost unul dintre acele momente de o relevanta cu totul aparte pentru…