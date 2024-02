Simularea Evaluării Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024 Luni, 5 februarie 2024, s-a dat startul Simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, odata cu proba scrisa la limba și literatura romana. In judetul Salaj, s-au inscris la aceasta proba 2110 elevi și au participat 1879 elevi, inregistrandu-se 231 absenți. Lucrarile au fost scanate in prezența elevilor și incarcate pe o platforma. Nu s-au semnalat tentative de frauda.Pentru buna desfasurare a Evaluarii Nationale, sunt pregatite 20 Centre de Examen și un Centru de Evaluare, la Colegiul Național „Silvania” Zalau, dotat cu laboratoare de informatica unde, in premiera, vor fi corectate,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

