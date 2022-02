Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat vineri, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, ca „suntem pregatiți sa aparam Romania și pe ceilalți aliați ai NATO”. De asemenea, el a facut un apel la Rusia sa aplaneze situația. - in curs

- Conducerea NATO va fi, vineri, in Romania. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, și președintele Romaniei Klaus Iohannis vor vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde ajung militarii americani, dislocați in Romania. Guvernul SUA a decis…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru a anunțat, sambata, pe Facebook, ca a avut o intalnire cu oficialul american pentru controlul armamentelor, Bonnie Jenkins. Discuția a vizat Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite, cooperarea bilaterala in domeniul securitații și apararii,…

- Șeful statului a avut un discurs laudativ, miercuri, la adresa partidelor care fac parte din coaliția de guvernare, inclusiv PSD, in fața ambasadorilor straini acreditați la București. Klaus Iohannis a spus despre PSD și PNL ca au dovedit maturitate politica. ”La finalul anului trecut, clasa politica…

- Rusia a reluat furnizarea de gaze naturale catre Romania prin Agenția Ucraineana de Transport de Gaze, a declarat miercuri operatorul de stat ucrainean de transport de gaze TSOUA, potrivit Reuters. Gazprom din Rusia a suspendat tranzitul de gaze catre Romania prin Ucraina in aprilie anul trecut și de…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a convocat pentru 12 ianuarie o reuniune a Consiliului NATO-Rusia si se afla ”in contact” pe aceasta tema cu Moscova, a anuntat un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, citat de News.ro. Stoltenberg a propus in mai multe randuri…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

