- Dupa vizita efectuata la Institutul Clinic Fundeni, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti daca se are in vedere carantinarea Capitalei, avand in vedere ca aceasta masura a fost deja dispusa pentru mai multe localitati din jurul Bucurestiului. Klaus Iohannis a evitat sa…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat sambata, la Vaslui, ca o eventuala carantinare a Bucureștiului pe sectoare este greu de realizat, informeaza Agerpres. "Suntem in evaluare. Din punctul meu de vedere, Bucurestiul este greu de diferentiat in sectoare si izolat, dupa cum este foarte greu de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca o decizie privind o eventuala carantinare a Capitalei si a judetelor cu incidenta peste 3 trebuie sa vina in urma unei propuneri a expertilor, dar a precizat ca nu a auzit o astfel de propunere. „Eu nu imi doresc sa ajungem la carantinarea Bucurestiului”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca nu isi doreste ca Bucurestiul sa intre in carantina, in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, si a subliniat ca aceasta eventuala propunere ar trebui sa vina de la specialisti. "Propunerea de carantinare trebuie sa vina de la experti,…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa de miercuri despre o posibila plasare in carantina a Capitalei, in contextul unui numar mare de infectari cu noul coronavirus. „Propunerea de carantinare trebuie sa vina de la experți. Eu nu-mi doresc sa ajungem la carantinarea Bucureștiului”, a spus șeful…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, considera cresterea numarului de cazuri ”o problema foarte grava” si crede ca este nevoie de colaborare intre autoritatile locale, populatie si distemul sanitar. Intrebat ce se va intampla daca Bucurestiul trece de rata de 3 cazuri la mia de locuitori, Nicusor…

- De asemenea, daca se va ajunge in aceasta situatie, toate scolile din Bucuresti trec in scenariul rosu si se va invata exclusiv online. Premierul Orban, avertisment dur dupa recordul de noi infectari: “Purtati masca de protectie ca sa nu fie nevoie de cea de oxigen!” Primul ministrul nu exclude carantinarea…