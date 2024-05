Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis susține, dupa intalnirea avuta, marți, cu Joe Biden, ca a avut o discuție „foarte consistenta” cu președinte SUA, despre parteneriatul strategic și cooperarea dintre cele doua țari.

- Președintele Klaus Iohannis spune ca nu intentioneaza sa isi retraga candidatura pentru functia de secretar general al NATO si nici sa negocieze o alta functie la nivel european. Chiar daca unii oficiali straini și-au anuntat sustinerea pentru premierul olandez Mark Rutte pentru aceasta pozitie, Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis este criticat dur in presa franceza pentru candidatura sa la șefia NATO. Intr-o analiza ampla, Le Figaro spune ca Mark Rutte e favorit in timp ce candidatura lui Klaus Iohannis ”nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar in randul țarilor din flancul estic”. Potrivit G4media,…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis este criticat dur in presa franceza pentru candidatura sa la șefia NATO. Intr-o analiza ampla, Le Figaro spune ca Mark Rutte e favorit in timp ce candidatura lui Klaus Iohannis ”nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar in randul țarilor…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre candidatura la funcția de secretar general al NATO, joi, intr-o conferința de presa inaintea Consiliului European, și a declarat ca pe el și pe contracandidatul sau, premierul olandez Mark Rutte, „ne deosebește geografia, istoria…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat la vestea ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a intrat oficial in cursa pentru șefia NATO. CTP face o comparație intre Klaus Iohannis și Gabriela Firea, cotandu-i pe ambii cu slabe șanse de caștig. Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat, astazi,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa luni, la Paris, impreuna cu o serie de lideri aliati, la o reuniune de lucru privind razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Pentru Klaus Iohannis, intalnirea vine in contextul…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni, ca saluta decizia Uniunii Crestin Democrate (CDU) de a o propune pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat de presedinte al Comisiei Europene. Și presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a transmis un mesaj de susținere.