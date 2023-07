Kinder Teiuș și FC Lopadea Noua nu se inscriu in Liga 4 | Fortuna Lunca Mureșului și CSM Unirea Alba Iulia (echipa secunda), solicitari pentru ediția 2023/2024 Kinder Teiuș (locul 9 in ediția anterioara) și FC Lopadea Noua (locul intai in Seria 3 din Liga 5) nu se vor inscrie in Liga 4, ediția 2023/2024, iar in acest moment dilema Asociației Județene de Fotbal Alba este numarul de echipe in campionatul urmator. O situație similara s-a produs și vara trecuta, cand țintarul […]