- Candidatul opozitiei turce la presedintie Kemal Kilicdaroglu a sustinut duminica seara ca este pe primul loc in alegerile prezidentiale , inaintea presedintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, citata de Agerpres . „Suntem in frunte”, a afirmat el pe Twitter, contestand cifrele agentiei de presa…

- Candidatul opoziției turce la președinție, Kemal Kilicdaroglu, a avut un gest preferat in tot timpul campaniei electorale: o inima aratata susținatorilor sau. Gestul a devenit duminica, 14 mai, chiar in ziua scrutinului care ar putea desemna un nou președinte, viral in intreaga țara.Un tanar, cel mai…

- ​​Pe 14 mai are loc primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, al doilea astfel de scrutin desfașurat prin vot direct dupa cel din 2018, urmare a modificarii Constituției in 2017 care a introdus sistemul prezidențial. Totodata, au loc și alegeri parlamentare. Cu economia in criza, votul de duminica…

- Potrivit agerpres, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis vineri, inaintea alegerilor prezidentiale si parlamentare de duminica ce au o mare miza interna si internationala, ca va apara “independenta si viitorul” Turciei, la fel cum a facut in iulie 2016, cand el a fost tinta unei lovituri de…

- Candidatul aliantei opozitiei turce in alegerile prezidentiale, Kemal Kilicdaroglu, a evocat pentru prima data public apartenenta sa la minoritatea alevita, spulberand un tabu major in Turcia, informeaza joi AFP, conform Agerpres."Cred ca este timpul sa evoc cu voi un subiect foarte special, foarte…

- In timp ce Turcia intra in maratonul electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, interesul presei internaționale pentru evoluțiile politice din țara crește. Recent, intr-un comentariu din publicația britanica Daily Mail s-a atras atenția asupra faptului ca sprijinul pentru președintele…

- Candidatul unic al opoziției din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, dat pentru prima oara invingator in fața președintelui Recep Tayyip Erdogan, in doua sondaje pentru scrutinul prezidențial din 14 mai. Sondajul realizat de ORC in perioada 4 – 6 martie da intenții de vot de 56,8% pentru Kilicdaroglu și 43,2%…

- Alianta formata din sase partide de opozitie din Turcia l-a desemnat luni pe Kemal Kilicdaroglu, liderul principalei sale formatiuni, sa-l infrunte in alegerile prezidentiale din 14 mai pe seful statului Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 20 de ani, relateaza AFP, citata de Agerpres.